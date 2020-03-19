Почти одновременно с открытием в Москве парка «Остров мечты» сдвинулся с мертвой точки еще один крупный проект с аттракционами — «Парк будущего» на ВДНХ. Его открытие переносилось несколько раз, теперь назван новый срок — начало 2021 года. Именно тогда должно открыться самое большое в Европе колесо обозрения. В отличие от парка в Нагатинской пойме, новый проект раскритиковали еще до постройки – жители ближайших домов опасаются дискомфорта от такого соседства, хотя власти Москвы пообещали, что шум и яркий свет не будут им мешать. О том, чего ждать москвичам от нового парка, узнал корреспондент РИАМО.

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«Остров мечты» опередил

Впервые о том, что на ВДНХ появится новый парк аттракционов, в столичной мэрии сообщили летом 2016 года. Предполагалось, что площадь будущего парка составит около 35 гектаров, что втрое меньше «Острова мечты» (занимает около 100 гектаров).

Как сообщало руководство ВДНХ, темой «Парка будущего» станет Россия, ее география и природные красоты, такие как озеро Байкал.

Согласно проекту, современные аттракционы решили разместить как в открытой части парка, например, американские горки, так и в крытой, которая отводилась под развлечения в форматах 4D и 5D. Также москвичам пообещали необычные аттракционы на основе мультимедийных технологий – полеты на «гигантских бабочках», путешествие на «метро времени» и канатную дорогу. А главной изюминкой должно стать самое высокое в Европе колесо обозрения.

В марте 2017 года ВДНХ объявило конкурс на строительство тематического парка аттракционов. Однако проект не был реализован в срок – парк не открыли ни в 2018 году, как планировалось изначально, ни в 2019 году к 80-летию ВДНХ. Власти Москвы ожидали, что в 2019 году в городе появятся сразу два крупных парка развлечений – «Парк будущего» и «Остров мечты». Последний тоже не открылся вовремя, но все-таки стал первым.

Строить «Парк будущего» должен был подрядчик, принадлежавший итальянской компании Impresa Pizzarotti & C.S.p.A, среди их работ – часть построек в парижском «Диснейленде» и московский музей «Гараж». Но по неизвестным причинам девелопер не справился с проектом.

Наконец, в начале марта 2020 года ситуация вокруг мегапроекта на ВДНХ начала проясняться. «Коммерсант» сообщил, что достраивать «Парк будущего» вместо итальянцев будет группа «Ташир» - по первоначальному проекту, но при этом в него может быть включен конгрессный центр. По данным газеты, парк займет площадь 17,3 гектара и разместится возле южного входа ВДНХ.

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Колесо-гигант «Солнце Москвы»

Центральным объектом новой развлекательной зоны на ВДНХ станет гигантское колесо обозрения «Солнце Москвы», которое придет на смену разобранному в 2016 году колесу «850 лет Москвы». По данным СМИ, колесо является отдельным проектом, инвестором которого выступает ГК «Регионы», построившая тот же «Остров мечты».

Как сообщает портал столичного стройкомплекса, колесо «Солнце Москвы» высотой 140 метров, что вдвое выше старого колеса ВДНХ и даже знаменитого London Eye, станет самым высоким в Европе и будет новой достопримечательностью Москвы.

Для устойчивости конструкции высотой почти с 46-этажный дом используются не обычные сваи, а особые Т-образные баретты, отметили в стройкомплексе. «Для проверки устойчивости аттракциона модель «Солнца Москвы» испытали в аэротрубе. Вся конструкция аэродинамически устойчива к силе ветра и ландшафту Москвы», - отмечается в сообщении.

В новом колесе будет 30 закрытых кабинок – это меньше, чем в старом, зато они будут большей вместимости – в кабинке поместятся 15 человек вместо восьми. При этом пассажирам обещают совершенно новый уровень комфорта и безопасности – панорамные кабинки оборудуют кондиционерами и инфоэкранами, аудиогидом и тревожной кнопкой, также они будут освещаться и отапливаться. Поездка на колесе займет около 19 минут (один оборот). По ранее озвученным планам ГК «Регионы», колесо рассчитано на 1,5 миллиона посетителей в год.

Из дополнительных сервисов – возможность аренды кабинки для романтического ужина или фотосессии, предложения руки и сердца и даже йога на высоте птичьего полета.

Рядом с колесом обозрения будет построен многофункциональный комплекс с зоной питания, выставочным пространством, кинотеатром и детским центром. Прямо из него по траволатору можно будет попасть на посадку на колесо обозрения.

«Солнце Москвы» должно открыться в первой половине 2020 года.

«Колесо расположится слева от южного входа ВДНХ, рядом с павильоном № 7 «Семена» и будущим парком развлечений с канатной дорогой», - говорится в сообщении стройкомплекса.

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Кого не радует «Диснейленд» под окнами

Именно местоположение будущего колеса обозрения стало причиной недовольства москвичей. Жители района Останкино, обеспокоенные близостью к жилым домам такого масштабного объекта, создали петицию против строительства колеса. Авторы петиции просили перенести его подальше от жилого сектора, предлагая в качестве альтернативы место, где ранее стояло колесо обозрения «Москва 850».

Действительно, прежнее колесо, помимо гораздо меньших размеров (73 метра высотой и диаметром 70 метров), было на значительном удалении от жилых домов и не закрывало обзор из окон. Новое же будет отделять совсем небольшое расстояние от жилых домов на 2-й Останкинской улице.

Однако, как отметили в стройкомплексе Москвы, из-за масштабности конструкции колеса возводить его на старом месте нельзя – там проходит множество коммуникаций и линия метро.

Зато в первоначальный проект по просьбам жителей внесли корректировки: увеличили расстояние до жилых домов, отказались от традиционной фронтальной иллюминации в пользу направленного внутрь колеса светового потока.

«Также по просьбам жителей между жилым объектом и аттракционом благоустроят территорию – сделают прогулочную зону с детскими площадками и фонтанами», - добавили в стройкомплексе.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин успокоил москвичей: по его словам, колесо не будет мешать жителям, для этого детали проекта должны быть доработаны руководством ВДНХ.

«Мы сделаем так, чтобы ни освещение этого колеса, ни музыка не мешали жителям, отнесли как можно дальше, насколько это возможно было», - сказал мэр во время отчета в Мосгордуме в декабре 2019 года.

В пресс-службе ВДНХ на запросы РИАМО о судьбе парка и дате его предполагаемого открытия комментариев не предоставили. По словам депутата Мосгордумы Максима Круглова, местные жители протестуют против его строительства не первый год, но пока люди пытаются остановить стройку, она уже началась.

Стройка в районе южного входа ВДНХ, где должен разместиться новый парк, действительно, разморозилась. Из того, что сейчас могут увидеть посетители ВДНХ, – опоры будущей канатной дороги и «скелет» аттракциона типа американских горок.

Помимо колеса, неудобства местным жителям может доставить и ТРЦ высотой с семиэтажный дом, считает депутат муниципального округа Останкинский Сергей Цукасов.

«Расстояние от жилых домов до ТРЦ — всего 50 метров. Сейчас и днем, и ночью идет огромная, масштабная стройка прямо под окнами жителей Останкино. Люди постоянно сталкиваются с шумом, гарью и бесконечными грузовиками», - рассказал РИАМО Цукасов.

По его словам, местные жители протестуют против стройки, но пока это никак не повлияло на ситуацию.

Строительство таких масштабов – фактически аналог «Диснейленда» под окнами у людей, причем посетителей после открытия здесь станет в 1,5-2 раза больше, предполагает активист.

«Конечно, аттракционы на ВДНХ были и раньше, но в гораздо меньшем количестве и дальше от жилых домов, чем сейчас. А нынешние строения вышли за прежние пределы и существенно приблизились к жилым домам, не говоря о явной гигантомании вроде колеса обозрения высотой под 140 метров или огромного ТРЦ», - отметил депутат.

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На что смотреть?

Будет ли успешен «Парк будущего» на ВДНХ, зависит от реализации проекта, считает урбанист Аркадий Гершман.

«Понятно, что территория ВДНХ — большая, и привлекать туда людей как-то надо. Если участок территории без вреда для исторической части парка отдадут под аттракционы и это не будет сильно мешать, то такой вариант может быть допустим. Но что касается огромного колеса обозрения, я не очень понимаю, на что с него смотреть», — сказал РИАМО эксперт.

По его словам, с колеса будет открываться вид на территорию самой ВДНХ, а также на панельные дома вокруг – такой пейзаж точно не сможет «перебить» смотровую площадку Останкинской телебашни, уверен урбанист.

Он также отметил, что парки аттракционов в черте больших городов почти никогда не строят — их строят за городом. «Это очень большие территории, которые используются под монофункцию. В городе так небрежно распоряжаться землей при нормальном планировании и градпланах никто не будет», - сказал он РИАМО.

По словам эксперта, с одной стороны, парки аттракционов занимают огромную территорию и привлекают множество автомобилистов, а с другой, на ночь они закрываются — соответственно, площади не используются эффективно для городских нужд.

В свою очередь, еще в 2017 году на презентации «Парка будущего» экс-директор «Сочи Парка», на тот момент единственного в России тематического парка, Свен Верштеег отмечал, что Москва – единственный мегаполис в мире, где до сих пор нет такого парка. Он считал, что такой парк способен окупиться быстрее, чем ожидается (за три года), и подобных парков в столице появится несколько.

«Парк будущего» уже точно не будет единственным в Москве — его опередил тематический парк «Остров мечты» в Нагатинской пойме. Но он получил целый шквал критики — от высоких цен на билеты до дешевизны и топорности в оформлении. А потому встает вопрос, не повторит ли «Парк будущего» его судьбу?

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