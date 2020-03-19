РИАМО - 19 мар. Информация о возможном теракте на борту частного самолета, направлявшегося в аэропорт Шереметьево, оказалась ложной, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Восемнадцатого марта в 19:10 <...> в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступила информация об анонимном сообщении с угрозой теракта на борту частного самолета, следовавшего в аэропорт Шереметьево», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, службы безопасности аэропорта были приведены в режим повышенной готовности. Они самостоятельно провели проверку в поисках взрывоопасных веществ на территории авиагавани и в самолетах. Эвакуация не проводилась.

По итогам работы кинологических расчетов информация о теракте была признана ложной. Аэропорт работает в штатном режиме.

Ровно месяц назад, 18 февраля, в колл-центр Шереметьева поступало сообщение об угрозе совершения терактов на борту четырех воздушных судов.