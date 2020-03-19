РИАМО - 19 мар. В новой Москве в результате бытового конфликта неизвестный открыл огонь из травматического оружия, один человек получил телесные повреждения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В полицию поступило сообщение от неизвестного о причинении ему телесных повреждений. Со слов заявителя, в него выстрелили из травматического пистолета. Оперативно прибывшие сотрудники полиции обнаружили заявителя, который пояснил, что в ходе бытового конфликта его оппонент причинил ему ранение из травматического оружия и скрылся», - говорится в сообщении.

Правоохранителями инициирована проверка, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание стрелявшего.

По данным источника в правоохранительных органах, заявитель мог быть в нетрезвом состоянии.

По информации СМИ, инцидент произошел на стройплощадке медцентра для зараженных коронавирусом в поселении Вороновское Троицкого административного округа столицы.