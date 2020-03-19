РИАМО - 19 мар. В седьмом павильоне на ВДНХ завершают работы по капитальному ремонту, в здании, построенном более 40 лет назад, полностью отремонтированы входная лестница и кровля здания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На сегодняшний день полностью закончены фасадные работы на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Для этого ремонта с павильона сняли облицовку. С помощью укрепляющего раствора по технологии инъектирования специалисты заполнили образовавшиеся в кирпичной кладке стен пустоты и трещины. Затем здание снова облицевали натуральным камнем — травертином», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

По его словам, также было полностью заменено витражное остекление павильона. Все каменные поверхности покрыли защитным составом, чтобы уберечь их от разрушения под воздействием окружающей среды

Кроме того, были полностью отремонтированы входная лестница и кровля здания. Конструкцию лестницы укрепили и покрыли базальтом. В цокольной части павильона в порядок привели и облицевали базальтом большую клумбу, в которой растет ель. Подготовили для дальнейшего ремонта пол, потолок и стены.

Сейчас в здании идут работы по внутренней отделке помещений. Специалисты красят стены, меняют напольное покрытие. Производится установка современных систем водо- и электроснабжения, отопления и канализации, вентиляции и кондиционирования, а также пожарной охранной сигнализации. Фасад и клумбу планируют украсить художественной подсветкой.

В здании появятся новый пассажирский лифт и подъемник для маломобильных граждан. Также установят информационные таблички со шрифтом Брайля для удобства людей с нарушением зрения.