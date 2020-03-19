РИАМО - 19 мар. В поселке Томилино на улице Твардовского, 3, в Люберцах в двухэтажном таунхаусе произошел пожар, 20 человек самостоятельно покинули здание, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар произошел вечером 18 марта.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось (около 19:30 - ред.) горение таунхауса на втором этаже (мансарда и кровля) на площади 80 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Локализовать пламя удалось в 20:19. Спустя два часа спасатели уже ликвидировали последствия пожара.

В происшествии никто не пострадал, 20 человек самостоятельно покинули здание еще до приезда спасателей. Все они размещены у родственников. В настоящее время службы МЧС устанавливают причины возгорания.