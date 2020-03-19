РИАМО - 19 мар. В четверг температура воздуха в Московском регионе поднимется до 11 градусов тепла, ожидается ветреная с небольшими осадками погода, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 8 - плюс 10, по области — плюс 6 - плюс 11 градусов», - говорится в сообщении.

Показатели атмосферного давления достигнут значения 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха в Московском регионе составит порядка 50%.

Синоптики также отмечают, что погодные условия будет определять циклон, под влиянием юго-западной части которого окажется столица. Скорость ветра ожидается до 10 метров в секунду. При этом его порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.

Низкий уровень кислорода в воздухе может сказаться на самочувствии людей, подверженных метеозависимости. Синоптики рекомендуют избегать сильных физических нагрузок, закаляться с помощью контрастного душа, а также постараться соблюдать положенный режим сна.