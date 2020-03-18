РИАМО - 18 мар. Члены комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию в Московской области обсудили реализацию государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы», в 2019 году в регионе восстановили более чем 3 тысячи гектаров леса, что составило 101% годового плана, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В 2019 году лесовосстановление выполнено на площади более чем 3 тысячи гектаров. Это 101% к годовому плану. Мы вырастили почти 17 миллионов штук лесных растений для посадки. На проведение комплекса работ по лесовосстановлению из федерального бюджета выделили 42,3 миллиона рублей», – сказал первый заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Капиталинин.

По словам Капиталинина, в рамках национального проекта «Экология» ведется большая работа по реализации регионального проекта «Сохранение лесов». Часть выделенных средств потратили на закупку 134 единиц лесохозяйственной техники и оборудования. В 2020 году на закупку 69 единиц техники из федерального бюджета выделили 44,6 миллиона рублей.

На заседании обсудили проведение тематических акций. Например, каждую весну и осень в Подмосковье проводятся акции «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево». В мае текущего года планируют провести Всероссийскую акцию «Сад памяти».

«В 2019 году в Подмосковье в рамках акций высадили более 2,8 миллиона деревьев, участие приняли более 550 тысяч человек. За последние шесть лет в Подмосковье высадили более 17 миллионов деревьев на площади более чем 8 тысяч гектаров. Участие приняли свыше 2,2 миллиона человек», – отметил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.

Для организации патриотической акции «Лес Победы» уже подобрали 55 участков общей площадью 112,15 гектара, на которых высадят более 392 тысяч сеянцев сосны, ели и дуба. На территории каждого городского округа организуют посадку деревьев в парках и скверах, вблизи памятников Великой Отечественной войны, обелисков.

Планируется создать символичные памятные аллеи из 75 деревьев, среди которых будут яблони, клены, липы и сирень.