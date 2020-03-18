РИАМО - 18 мар. С начала 2020 года на портале госуслуг в Московской области зафиксировано 821,4 тысячи заявок от граждан, самыми популярными услугами являются монетизация молочной кухни, оформление социальной карты и запись в первый класс, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

На заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации начальник управления развития электронного правительства министерства государственного управления, связи и информационных технологий Московской области Надежда Куртяник рассказала о способе предоставления госуслуг в электронном виде, в настоящее время гражданам доступны 169 услуг.

«Всего в Московской области в настоящее время в электронном виде на региональном портале госуслуг можно получить 169 услуг. Из них: 37 требуют однократного визита в МФЦ за результатом; 19 требуют визита в МФЦ, чтобы подать оригиналы документов, результат же можно получить в электронном виде; 113 полностью в электронном виде», – сказала Курятник.

Среди нововведений 2020 года – монетизация молочной кухни, сервис предоставления сведений о пересечении границ земель лесного фонда с другими участками, сервис получения выписки из государственного лесного реестра.

Среди самых популярных услуг на портале: монетизация молочной кухни; оформление социальной карты; запись в первый класс; запись в кружки и секции; предоставление субсидий на оплату ЖКУ; пособие для малообеспеченных семей; компенсация расходов на оплату ЖКУ; признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании; прикрепление граждан к медицинской организации; выдача карт «Стрелка».

В онлайн-формат планируется перевести еще несколько функций, среди которых: получение сведений, необходимых для проведения инженерно-экологических изысканий; проверка принадлежности дорог, граничащих с земельным участком для выдачи согласия на технические условия; выдача соглашения о перераспределении земельного участка с присвоенным адресом вновь образованного участка.

Всего с начала 2020 года на портал поступило 821,4 тысячи обращений. Из них: 528,6 тысячи - региональные; 292,7 тысячи – муниципальные.

В прошлом году Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым вместо продуктовых наборов беременным и детям до трех лет предоставляются выплаты.