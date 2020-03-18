РИАМО - 18 мар. В соответствии с утвержденным планом проверок, согласованным с прокуратурой Московской области, административно-технические инспекторы Московской области проводят выездные проверки соблюдения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 2020 году были проверены 32 организации, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«С начала 2020 года инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили соблюдение обязательных требований в области защиты населения и территорий в 32 различных организациях. Сотрудники инспекции выявили и устранили 48 различных нарушений», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По словам Баженова, упор сделали на проверку предприятий социальной защиты и здравоохранения, таких как детские дома, пансионаты, интернаты и дома престарелых.

Объекты в сфере чрезвычайных ситуаций уже проверили в городских округах Люберцы, Шатура, Зарайск, Лыткарино, Серебряные Пруды, а также в Богородском городском округе, Наро-Фоминском городском округе, Раменском городском округе.

В ходе надзорных мероприятий проверили всю документацию, наличие инструктажей с персоналом, планы обучения ответственных лиц.

В отдельных случаях сотрудникам учреждений, которые отвечают за соблюдение требований по защите от чрезвычайных ситуаций, инспекторы предписали пройти соответствующее обучение и составить план действий при возникновении чрезвычайной ситуации.