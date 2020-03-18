РИАМО - 18 мар. В спортшколах Подмосковья отменили занятия из-за распространения коронавируса, также под запрет попали все спортивные соревнования, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области

«В качестве предупредительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа на срок до 10 апреля в Московской области наряду со спортивными мероприятиями отменены все занятия спортивных школ и секций. Это необходимые и вынужденные меры», - сказал региональный министр физической культуры и спорта Роман Терюшков.

Он призвал каждого соблюдать элементарные правила гигиены, регулярно мыть руки и обрабатывать антисептиком, отказаться от рукопожатий и по возможности не дотрагиваться руками до поверхностей в общественных местах.

Терюшков подчеркнул, что такие меры не только снижают риски заразиться, но способствуют борьбе с распространением коронавируса. Главное – ответственно соблюдать правила и не поддаваться панике.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности, из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия до 10 апреля численностью более 50 человек. С 21 марта по 12 апреля ученики общеобразовательных школ уйдут на каникулы и перейдут на дистанционное обучение.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском города Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру. На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 214 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 8 тысяч заболевших, выздоровели 83 тысячи пациентов.

В России 147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, пять человек выздоровело, смертей не зафиксировано.

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