РИАМО - 18 мар. На 25-м Открытом чемпионате России по тяжелой атлетике честь Московской области защищал неоднократный чемпион мира Василий Зубов, по итогам состязаний мужчина завоевал серебряную медаль, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«По результатам состязаний Василий Петрович завоевал серебряную медаль. Он не только завоевал право выступать на чемпионате мира, который пройдет в США, но и вошел в десятку сильнейших тяжелоатлетов России», – говорится в сообщении.

Зубов выступал в весовой категории до 61 килограмма среди мужчин в возрасте от 85 лет. В сумме сборная Московской области набрала 280 очков и стала победителем в общекомандном зачете, обойдя команды Санкт-Петербурга и Москвы.

«Василий Петрович Зубов – пример здорового образа жизни и спортивного характера для подрастающего поколения. В свои годы он остается полон сил и жизненной энергии. <…> Запущенная губернатором программа «Активное долголетие» помогает укрепить здоровье, улучшить физическую форму», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

С 11 по 15 марта в Санкт-Петербурге проходил XXV Открытый чемпионат России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах. В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 30 лет. За звание чемпиона боролись 308 атлетов из 48 регионов страны.