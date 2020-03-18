РИАМО - 18 мар. В отделение полиции Центрального административного округа Москвы поступило сообщение о краже личного имущества у 37-летнего жителя столицы, общая сумма ущерба составила 1,6 миллиона рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел по адресу: Москва, Романов переулок, дом 4, строение 2.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 11 марта в период между 20:00 и 20:40 неизвестный, находясь в раздевалке спортивного клуба, путем вскрытия шкафчика совершил кражу принадлежащих потерпевшему мобильного телефона, наручных часов и наушников, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 1,6 миллиона рублей.

По данному факту правонарушения возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».