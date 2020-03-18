РИАМО - 18 мар. В связи с распространением коронавируса, «Мособлгаз» посоветовал жителям Московского региона пользоваться дистанционным сервисами, чтобы не посещать офисы компаний, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

«Совместными усилиями и действиями каждого из нас мы должны не допустить распространения вируса. В этой связи, мы обратились к нашим клиентам с просьбой временно ограничить посещение офисов обслуживания клиентов и решать вопросы дистанционно, в том числе с использованием сервисов личного кабинета», – сказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

В личном кабинете пользователей доступно 60 услуг, онлайн можно передать показания счетчиков, оплатить газ без комиссии, подать заявку на подключение и многое другое.

Услуги компании доступны также в мобильном приложении, где можно платить с помощью сервисов Apple Pay и Google Pay.

Для жителей Московского региона действует горячая линия «Мособлгаза»: 8 800 200 24 09. Сотрудники компании отвечают на звонки с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а в пятницу с 09:00 до 16:45.

Аварийные бригады компании работают в обычном режиме и отрабатывают все поступающие заявки. Если почувствуете запах газа, звоните 104, 112.