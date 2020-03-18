РИАМО - 18 мар. В юго-западное отделение полиции в Москве обратился 43-летний мужчина с сообщением о краже денег с его банковской карты, сумма материального ущерба составила более 271 тысячи рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В 19:29 16 марта на телефон потерпевшего позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности. Под предлогом сохранения денежных средств преступник обманным путем получил реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений потерпевшего, после чего совершил кражу 271,109 тысячи рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту данного правонарушения возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».