РИАМО - 18 мар. Конференцию «Организация и развитие парков культуры и отдыха» перенесли на 27 марта, ее проведут в режиме видеоконференцсвязи в связи с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева о запрете на проведение мероприятий с участием более 50 человек, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства благоустройства.

«Цель конференции - прежде всего, обмен опытом по созданию и управлению парками. На конференции органам местного самоуправления расскажут, что сегодня люди ждут от современного парка. Как создать свою ценность, особенность в каждом парке. Как привлечь и удержать посетителей. Как работать с местным сообществом, и зачем это нужно парку», - говорится в сообщении.

Также участники конференции узнают, какие новые форматы появляются для проведения в парке семейного досуга, эксперты приведут примеры экологических мероприятий: как их проводить, для чего и почему они важны и нужны, расскажут про экоигры, поделятся нестандартными идеями мероприятий для городских парков.

Одной из основных тем, которые будут обсуждаться на конференции, станет повышение рейтинга парка. В Подмосковье существует единый парковый стандарт, в котором есть рекомендации по общему облику парков.

«Рейтингование парков культуры и отдыха проводится в целях оценки качества оказания услуг, которые получают посетители парков, а также оценки их соответствия региональному парковому стандарту Московской области», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, участие парков в рейтинговании приводит к их развитию и дает только положительные результаты в функционировании.

Он добавил, что будут рассмотрены формы управления парками, рекомендации по доходам и расходам, как и какие услуги необходимо предоставлять в парках. Участники обсудят важность бренда, концепции и системы лояльности для посетителей.

«И, конечно, не обойдем стороной вопросы содержания и эксплуатации, а также стратегию развития парков», - отметил Хайкин.