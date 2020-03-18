РИАМО - 18 мар. На прошлой неделе 16 нежилых объектов получили разрешение на строительство в Подмосковье, а 14 нежилых объектов ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Разрешения на строительство получили нежилые здания общей площадью 103,6 тысячи квадратных метров на прошлой неделе, а в эксплуатацию ввели 96 тысяч квадратных метров таких объектов.

«На минувшей неделе разрешения на ввод в эксплуатацию выдано пяти многоквартирным домам общей площадью 24 тысячи квадратных метров в Московской области. Среди них: четыре дома № 15, 16, 19, 20 вблизи деревни Горки в Ленинском городском округе на 173 квартиры, а также дом № 21 на улице Ухтомского в Электрогорске на 165 квартир», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

По выданным разрешениям на строительство возведут: два СТО в Истре, корпус на 550 учащихся средней школы в Щелкове на улице Институтской, бассейн на 4 тысячи квадратных метров в Мытищах на улице Колпакова, цех по переработке молока в Пушкинском городском округе на 6-ом километре шоссе Братовщина-Ельдигино.

В скором времени новые дома культуры откроются в Реутове по улице Южная и в Воскресенске в районе площади Цюрупы.

Завершилось строительство наземной парковки площадью 20 тысяч квадратных метров в промышленно-коммунальной зоне Химок. В Рузе построили три таунхауса отеля Les Art Resort.

В Чехове достроили логистический склад комплексов в «Логопарке Южный» площадью 45 тысяч квадратных метров.