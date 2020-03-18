РИАМО - 18 мар. В отделение полиции на юго-западе Москвы обратился 35-летний мужчина и сообщил о краже денег с его банковских карт, общая сумма ущерба составила более 475 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Шестнадцатого марта в 15:00 на телефон потерпевшего позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности. Злоумышленник обманным путем получил реквизиты банковских карт пострадавшего, после чего совершил кражу принадлежащих мужчине 475,605 тысячи рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».