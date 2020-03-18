РИАМО - 18 мар. В отделение полиции на западе Москвы поступило сообщение от женщины пожилого возраста о краже денег с ее банковского счета, сумма материального ущерба составила более 295 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Шестнадцатого марта в 17:15 на телефон пострадавшей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности, под предлогом защиты денежных средств обманным путем завладел личными данными пострадавшей, после чего украл принадлежащие пенсионерке 295 тысяч рублей с ее банковского счета», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».