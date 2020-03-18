РИАМО - 18 мар. Жителям Подмосковья рассказали, что в первую очередь анализ на коронавирус проходят прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, у кого есть симптомы вирусного заболевания, а также люди с диагнозом пневмония, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Граждан с температурой, кашлем и насморком после посещения Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании ставят в максимальный приоритет для прохождения анализа на коронавирус.

На втором месте по приоритету для прохождения анализа – россияне, которые контактировали с заразившимися, имеющие симптомы вирусного заболевания, и те, кто прибыл из других стран.

Средний приоритет у людей с симптомами вирусного заболевания и тех, кто контактировал с перечисленными выше. Еще более низкий приоритет - у тех, кто имеет диагноз ОРВИ.

Самый низкий приоритет отдается любым желающим сдать анализ и гражданам, прибывшим из других стран, но не имеющим симптомов заболевания.

Министерство здравоохранения Подмосковья разработает и обеспечит порядок исследований на коронавирус для людей без симптомов ОРВИ, а также тех, кто не был в контакте с инфицированными.

Во всех странах мира было выявлено свыше 207 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России зафиксировано 147 заболевших. В Подмосковье — 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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