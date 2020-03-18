РИАМО - 18 мар. Подмосковные врачи дали советы местным жителям о том, как справиться с паническими атаками, которые происходят сейчас из-за негативной информации из СМИ, говорится в сообщении регионального министерства здравоохранения.

Панические атаки проявляют себя во внезапном приступе тревоги, при котором человек может испытывать необоснованный страх, страх смерти, затруднение дыхания, ощущения сильного жара или холода, сдавливание в груди.

«Для уменьшения приступов панических атак, прежде всего, следует убрать из рациона все, что стимулирует нервную систему - сигареты, алкоголь и кофеин. Самое простое решение – перестать просматривать негативную информацию. Вместо этого необходимо переключить свое внимание в более позитивное русло. Хорошо помогают дыхательные упражнения, занятия медитацией и физические упражнения», - рассказал подмосковный врач-психиатр Евгений Старинский.

Он отметил, что во время панической атаки важно стараться отвлечь себя, концентрируя внимание на определенных объектах. Например, перевести внимание на количество ручек на столе или посчитать количество строк в документе.

А если панические атаки – частое явление, то нужно обратиться за консультацией и лечением к специалисту по месту жительства.