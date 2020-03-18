РИАМО - 18 мар. На портале «Добродел» стартовало голосование за обустройство природных оазисов в городах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

Каждый муниципалитет выбрал три места, за которое могут проголосовать жители. Та зона, которая наберет больше всего голосов, и станет экообъектом.

«Ландшафтные пространства будут реализованы в соответствии с пожеланиями жителей», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Чтобы жители могли рассказать, какой они видят свою экозону, в муниципалитетах будут устроены встречи.

Экозона – это ландшафтное пространство, где обустроят места отдыха, посадят многолетние цветы, архитектурно оформят место. Лучшие экозоны наградят призами.

В феврале на портале «Добродел» провели три голосования по созданию комфортной городской среды: «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!», «Установка детских игровых площадок на территории Московской области в 2020 году по программе Губернатора» и «Выбор наполнения общественных территорий на 2021 год».