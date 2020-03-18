РИАМО - 18 мар. Росздравнадзор проверил клинику косметологии EgoEstetica, работавшую без лицензии и с просроченными медикаментами, говорится в сообщении пресс-службы территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Поводом для проверки послужило обращение местного жителя в конце прошлого месяца.

«Согласно информации, представленной на сайте организации, EgoEstetica – это не очередная «студия лазерной эпиляции», это полноценный медицинский центр, прошедший все требуемые законодательством России этапы подготовки перед началом работы», - говорится в сообщении.

По итогам административного расследования изъяты орудия совершения административного правонарушения - медицинские изделия и лекарственные препараты, в том числе просроченные лекарственные препараты для подкожного введения.

По данному факту составлен протокол по статье КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Материалы дела в ближайшее время уйдут в суд.