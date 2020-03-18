РИАМО - 18 мар. Жителям Московской области дали рекомендации по правилам использования огнетушителя, с помощью оборудования возможно предотвратить небольшое воспламенение, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Каждый человек должен знать, как устроен, как действует огнетушитель, и уметь обращаться с ним. В начальной стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имущество, когда требуется потушить небольшое возгорание или удержать распространение пожара до прибытия пожарных. Однако они бесполезны при тушении большого огня», – отмечается в материале.

Используя огнетушитель, граждане смогут сразу ликвидировать возгорание в момент его возникновения. Приобретая огнетушитель, следует придерживаться нескольких правил.

«Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены семьи были способны им тушить. Огнетушители разделяются на следующие типы: пенные, порошковые, углекислотные», – уточняется в сообщении.

Первый тип рекомендуется использовать при тушении горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска). А также для ликвидации очагов пожаров твердых материалов на площади не более 1 квадратного метра за исключением установок, находящихся под напряжением.

Применяя порошковый огнетушитель, можно устранить загорание легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1 тысячи вольт.

Тип углекислотных необходим, если воспламенились различные вещества и материалы, электроустановки под напряжением, любые жидкости. Такие огнетушители не имеют себе равных при тушении пожара в архивах, хранилищах произведений искусств.

«Существует несколько шагов по правильному использованию огнетушителя. Сначала нужно сорвать пломбу, выдернуть чеку и направить раструб на очаг возгорания, таким образом начнется тушение. Важно держать огнетушитель вертикально. Его необходимо хранить вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при средней температуре, вне досягаемости детей», – подчеркивается в материале.

В любом офисе и доме должны быть размещены огнетушители, которые смогут свести риск возникновения и распространения пожара к минимуму.

Приобретая средство пожаротушения, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по его применению.