РИАМО - 18 мар. На юго-западе Москвы в местное отделение полиции обратилась 32-летняя потерпевшая, гражданка заявила о краже денег с ее банковской карты, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Сотрудники полиции установили, что 16 марта в 20:27 на телефон потерпевшей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником организации, обманным путем получил коды и реквизиты банковской карты, после чего совершил кражу 571 тысячи рублей, принадлежавших пострадавшей», – сказал собеседник агентства.

По факту данного правонарушения возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.