РИАМО - 18 мар. Трое злоумышленников избили двух безработных мужчин в парке «Покровское-Стрешнево», по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, вечером 16 марта безработный мужчина 1999 года рождения сообщил об избиении по адресу: Авиационная улица, дом 19.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 16 марта в 22:55 по указанному адресу, в парке «Покровское-Стрешнево», трое неизвестных нанесли телесные повреждения заявителю и мужчине 1998 года рождения, неработающему, после чего, угрожая им предметом, похожим на пистолет, потребовали передать денежные средства и ценности, однако ничего не похитили и скрылись», – сказал собеседник агентства.

Один из пострадавших получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому лба и ушиб скуловой области, другой получил ушибы и ссадины головы и лица. Потерпевшие с ушибами и ссадинами головы и лица обращались в медицинские учреждения, после оказания помощи их отпустили.

Материальный ущерб пострадавшим не причинили.

По факту данного правонарушения возбуждено уголовное дело.