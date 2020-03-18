РИАМО - 18 мар. Неизвестный обманным путем украл с банковского счета жителя столицы около 1,5 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

В службу «02» 17 марта в 19:34 поступило сообщение о краже денег с банковской карты москвича.

«17 марта с 17:29 до 19:00 на телефон потерпевшего позвонил неизвестный, представился сотрудником АО «…» и обманным путем получил коды и реквизиты его банковской карты. После этого с банковского счета злоумышленник совершил кражу принадлежащих потерпевшему 1 миллиона 469 тысяч 99 рублей», – говорится в сообщении.

По факту данного правонарушения возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».