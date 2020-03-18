РИАМО - 18 мар. Из-за коронавируса в столице активизировались интернет-мошенники, жителей просят быть внимательными и не оставлять на подозрительных сайтах персональные данные, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по городу Москве.

Гражданам стали приходить письма якобы от ВОЗ со ссылкой на фишинговый сайт. При переходе по ссылке пользователям предлагали поделится своими персональными данными.

«Схемы аферистов выглядят очень реалистично. Будьте осторожны при получении писем с неизвестных адресов, не переходите по указанным в них ссылкам. Не называйте свои персональные данные и номера банковских карт неизвестным лицам», - сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

За 2019 год в Москве было совершено более 23 тысяч киберпреступлений, это на 79% больше, чем в 2018 году.

На сегодняшний день в России официально зафиксировано 147 случаев заболевания Covid-2019. В Подмосковье и Москве действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. По последним данным, общее количество инфицированных во всех странах мира составляет свыше 207 тысяч человек.

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