РИАМО - 18 мар. В Подмосковье на время отменили плановую диспансеризацию и профосмотры в поликлиниках, чтобы не подвергать дополнительному риску здоровье жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Это касается как взрослого, так и детского населения. Главная задача – не подвергать дополнительному риску здоровье жителей региона», - говорится в сообщении.

Минздрав Подмосковья рекомендовал при наличии признаков вирусной инфекции - кашля, насморка, температуры - вызвать врача на дом, не посещая поликлинику. Обратиться можно по телефону 8 (800) 550-50-30 или с помощью портала госуслуг.

Во всех странах мира было выявлено свыше 207 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России зафиксировано 147 заболевших. В Подмосковье зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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