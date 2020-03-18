РИАМО - 18 мар. Специальная отраслевая комиссия проверила систему электроснабжения для самолета МС-21, которую разработал резидент подмосковной особой экономической зоны «Дубна» – компания «ОКБ «Аэрокосмические системы», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Наземные испытания прошли успешно, подтвердили ключевые характеристики, заложенные в систему, и ее работоспособность», - сказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Он подчеркнул, что компетенции резидентов подмосковной ОЭЗ «Дубна» позволяют им активно участвовать в самых передовых разработках. По его словам, эта система электроснабжения выполняет еще одну важную функцию – импортозамещения.

Успешные испытания еще раз подтвердили, что программа МС-21 выводит отечественную авиационную промышленность на качественно новый технологический уровень. Благодаря разработкам этой компании Россия сегодня обладает всеми необходимыми компетенциями для создания наиболее современной в мире системы электроснабжения гражданского лайнера, которая учитывает все действующие и перспективные требования российских и международных авиационных властей.