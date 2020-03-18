РИАМО - 18 мар. Музеи Московской области приглашают на виртуальные прогулки, их экспозиции теперь доступны онлайн, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета по туризму.

Свою программу подготовил Серпуховский музейно-выставочный центр. Здесь можно виртуально посетить три выставки: «Посвящение Серпухову», «Натюрморт» и «Людмила Кочеткова».

«Первая включает в себя коллекцию живописи, вторая – коллекцию натюрмортов, а третья – коллекцию живописи и графики. Все работы – из фондов МВЦ», – говорится в сообщении.

Свои прогулки подготовил и музей «Пожарного дела Серпуховского района». Во время виртуальной экскурсии можно прогуляться по залам, увидеть исторические документы, указы, старинное пожарное оборудование, книги, профилактические листовки, фотографии, иллюстрирующие работу пожарных того времени, старинные боевые каски пожарных, наградные знаки и предметы быта.

На виртуальной экскурсии музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» можно насладиться картинами Айвазовского, Шишкина, Левитана, Пикассо, Кустодиева, Дюрера, Фалька, Шагала и других.

Свои экскурсии подготовили и другие музеи региона.

В Московской области запретили проведение массовых мероприятий численностью свыше 50 человек из-за распространения коронавируса.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено более 207 тысяч заболевших. В России на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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