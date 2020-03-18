РИАМО - 18 мар. Суд привлек к ответственности собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения в Московской области, который не оплатил штраф в установленный срок, из-за чего теперь заплатит 800 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«В октябре 2019 года управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении ООО «Излучина», собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 48 гектаров, расположенных в Можайском городском округе», - говорится в сообщении.

В ходе проверки было выявлено нарушение земельного законодательства РФ. Собственник участков не выполнил установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

Владелец земельных участков сельскохозяйственного назначения был привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не оплатил.

За неуплату административного штрафа в срок управлением Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела были направлены в судебный участок №190 района Фили-Давыдково города Москвы для принятия решения.

Решением мирового суда компанию «Излучина» привлекли к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 800 тысяч рублей.