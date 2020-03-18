РИАМО - 18 мар. Весенние ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия стартовали на сельхозпредприятиях и фермах во всех городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Противоэпизоотическая работа в регионе представлена системой профилактических и оздоровительных мероприятий на предприятиях, занимающихся содержанием животных всех форм собственности, начиная с личных подсобных хозяйств и заканчивая крупными сельскохозяйственными фермами», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Ветврачи выезжают на фермы, чтобы отобрать материалы для диагностических исследований, проводят иммунизацию сельскохозяйственных животных против заразных.

Разин уточнил, что мероприятия проводятся перед выводом скота на пастбищное содержание, их основной задачей является создание стойкого благополучия по инфекционным болезням животных.

«Особенно важно в проведении обработок скота - это полный охват имеющегося поголовья частного и общественного сектора. На сегодня в регионе насчитывается более 11 тысяч хозяйств с общей численностью свыше 543 тысяч сельскохозяйственных животных и 10 миллионов голов птицы», - отметил министр.

Министр напомнил, что в обязанности владельцев сельскохозяйственных животных входит предоставление и фиксация животных для проведения ветеринарных мероприятий.

В Подмосковье также продолжается вакцинация собак и кошек против бешенства.