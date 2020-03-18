РИАМО – 18 мар. Основной задачей властей Москвы является минимизация влияния негативных последствий на экономику столицы в условиях распространения коронавирусной инфекции и оказание необходимой поддержки отраслям, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
В Москве подвели итоги первой недели работы оперативного штаба по экономическим вопросам.
«Москва принимала активное участие в разработке федеральных мер поддержки экономики, <...> мы готовы оказать все из них в полном объеме: это касается отсрочки по налоговым платежам, специальных мер поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечения стабильной работы торговой отрасли», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в ежедневном режиме ведется мониторинг каждой отрасли экономики и власти готовы вводить дополнительные меры поддержки. Одна из мер – предоставление отсрочки по уплате арендных платежей и перенос на квартал платежей по налогу для малого и среднего предпринимательства.
Он подчеркнул, что экономическая ситуация в городе находится под контролем, но важно организовать работу на упреждение возможных проблем.
По оценкам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, оценить негативное влияние текущей ситуации в российской и мировой экономике в связи с пандемией коронавируса можно будет не раньше конца второго квартала.
Город мониторит ситуацию о товарно-сырьевых запасах, о наличии аналогов сырья и комплектующих, при необходимости принимается решение об особых мерах поддержки предприятий правительством Москвы. Ежедневно мониторится состояние 712 промышленных предприятий столицы.
«Пока из них только 43 сообщили департаменту о возможном снижении объемов производства, и мы с каждым отрабатываем проблемные вопросы, а также принимаем предложения по поддержке предприятий правительством Москвы. В дальнейшем разработанные меры поддержки будут усовершенствованы, и, если необходимо, добавлены новые», – заключил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
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