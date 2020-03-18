РИАМО – 18 мар. Основной задачей властей Москвы является минимизация влияния негативных последствий на экономику столицы в условиях распространения коронавирусной инфекции и оказание необходимой поддержки отраслям, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

В Москве подвели итоги первой недели работы оперативного штаба по экономическим вопросам.

«Москва принимала активное участие в разработке федеральных мер поддержки экономики, <...> мы готовы оказать все из них в полном объеме: это касается отсрочки по налоговым платежам, специальных мер поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечения стабильной работы торговой отрасли», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в ежедневном режиме ведется мониторинг каждой отрасли экономики и власти готовы вводить дополнительные меры поддержки. Одна из мер – предоставление отсрочки по уплате арендных платежей и перенос на квартал платежей по налогу для малого и среднего предпринимательства.

Он подчеркнул, что экономическая ситуация в городе находится под контролем, но важно организовать работу на упреждение возможных проблем.

«Мы внимательно анализируем опыт других стран, где вынужденно закрылись сотни предприятий, а также запросы компаний, которые работают в столице, и на основании этих данных определили направления, где поддержка нужна в первую очередь. При этом все меры поддержки бизнеса в Москве, заявленные ранее, будут оказаны в полном объеме», – заявил заммэра.

По оценкам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, оценить негативное влияние текущей ситуации в российской и мировой экономике в связи с пандемией коронавируса можно будет не раньше конца второго квартала.

Город мониторит ситуацию о товарно-сырьевых запасах, о наличии аналогов сырья и комплектующих, при необходимости принимается решение об особых мерах поддержки предприятий правительством Москвы. Ежедневно мониторится состояние 712 промышленных предприятий столицы.

«Пока из них только 43 сообщили департаменту о возможном снижении объемов производства, и мы с каждым отрабатываем проблемные вопросы, а также принимаем предложения по поддержке предприятий правительством Москвы. В дальнейшем разработанные меры поддержки будут усовершенствованы, и, если необходимо, добавлены новые», – заключил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

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