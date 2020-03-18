РИАМО - 18 мар. За минувший год в подмосковных лесах потушили 315 пожаров на площади 1132,52 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В Мособлдуме прошло обсуждения реализации мероприятий по охране лесов от пожаров.

«Всего за 2019 год на землях лесного фонда Московской области произошло 315 пожаров на площади 1132,52 гектара, для тушения привлекли 3490 человек личного состава и 1685 единиц техники. Населенные пункты и объекты экономики не пострадали», - сказал первый заместитель председателя комитета лесного хозяйства Дмитрий Капиталинин.

Он отметил, что на территории Подмосковья комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности выполнен в полном объеме.

За 2019 год в лесах подготовили 1276 тысячи зон для отдыха граждан, расчистили 1942 тысячи километров просек, отремонтировали 290,7 километра дорог, устроили противопожарные минерализованные полосы протяженностью 1942 километра, установили тысячу шлагбаумов, более трех тысяч запрещающих знаков и аншлагов.

В прошлом году провели мониторинг пожарной безопасности на территории свыше 1,93 миллиона гектаров, выполнили уход за 38,8 тысячи километров противопожарных минерализованных полос.

В областных лесах используется четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности.

«Это наземное и авиационное патрулирование, космический мониторинг с использованием системы ИСДМ-Рослесхоз, а также система видеомониторинга лесных пожаров с использованием 89 видеокамер, которые, кстати, по мере необходимости регулярно обновляются», - отметил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.

По словам Капиталинина, региональные диспетчерские службы лесного хозяйства работают круглосуточно в каждом лесничестве региона, система-112 позволяет оперативно передавать информацию между ведомствами.

В 2019 году в рамках национального проекта «Экология» из федерального бюджета выделили 105,2 миллиона рублей для закупку лесопожарной, лесохозяйственной техники. Закупили 75 единиц техники. В рамках софинансирования из регионального бюджета выделили 15 миллионов рублей, на эти средства закупили 11 единиц пожарной техники.

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