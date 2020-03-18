РИАМО - 18 мар. Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям на контрольном пункте СВХ ООО «Лион» в Богородском городском округе приостановило оформление двух партий кормов для кошек и собак общим весом около 35 тонн, корма поступили через пропускной пункт МАПП «Троебортное», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении ветеринарного контроля специалисты установили, что в журнале досмотра АС «Аргус» в пункте пропуска была неверно указана фирма-получатель. Это не позволило провести оформление ветеринарных сопроводительных документов в АС «Меркурий», – говорится в сообщении.

Груз оформили после внесения корректной учетной записи в АС «Аргус».