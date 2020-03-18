РИАМО - 18 мар. Рубль продолжил падать на фоне слабого рынка нефти, где нефть марки Brent стоит 25 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Московской биржи в среду вечером, курс доллара увеличился на 5,43 рубля, составив 80,87 рубля, курс евро вырос на 4,84 рубля, до 87,74 рубля.

«В ходе торгов доллар максимально подскакивал до 80,87 рубля - к максимуму с января 2015 года», - говорится в материале.

В свою очередь, курс евро достиг 88,02 рубля впервые с февраля 2016 года.

Цена нефти уменьшается на 11,8% до 25,34 доллара за баррель марки Brent.

Колебания на российском рынке начали происходить с того момента, когда участники заседания ОПЕК+ не пришли к общему решению. Российская Федерация не стала поддерживать предложение о дополнительном снижении добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале этого года. Когда сделка провалилась, то стоимость нефти сократилась на 30%, что стало одной из причин увеличения курса доллара и евро к рублю.