РИАМО - 18 мар. С начала 2020 года свыше 500 подмосковных предпринимателей оформили договоры на подключение к инженерным сетям через интернет-портал, процедуру упростило правительство региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Предприниматели Московской области стали все чаще оформлять документы для подключения к инженерным сетям по интернету, так как правительство региона упростило процедуру оформления документов и самого подключения», – говорится в сообщении.

Вопрос подключения к инженерным сетям является одним из самых популярных у начинающих предпринимателей. Единую электронную заявку можно подать на портале госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru.

«Когда профильные специалисты получают от заявителя кадастровый номер земельного участка, они направляют запрос в нужную организацию, контролируют сроки и стоимость подключения. <...> Получить техусловия, оформить договоры и акт подключения можно прямо на портале», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.