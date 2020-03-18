РИАМО - 18 мар. Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в Подмосковье 19 марта начнет работать в форме вебинара из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В связи решением губернатора Московской области Андрея Воробьева о запрете проведения мероприятий с участием более 50 человек и в поддержку мероприятий по профилактике заболеваемости в Московской области работа комиссии <…> в четверг, 19 марта, пройдет в формате вебинара», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что все заявки будут рассмотрены комиссией в рабочем порядке.

Заявитель, а также его представители - адвокаты и рыночные оценщики, которые участвуют в комиссии, смогут подключиться через канал видеосвязи по ссылке и задать вопросы по Сети.

Заседание комиссии начнется в 11:00. Члены комиссии будут вести обсуждение дел из дома правительства Московской области.