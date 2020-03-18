РИАМО - 18 мар. Председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что предложение перенести весенний призыв является здравым, сообщает Nation News.

«Это абсолютно здравое предложение. Весь мир парализован, в России тоже сложная ситуация», - сказал Липовой.

Он добавил, что в России большое количество человек работает из дома, закрывают школы, советуют забрать детей из детских садов, останавливается работа предприятий, поэтому будет логично рассмотреть перенос военного призыва.

Липовой отметил, что сейчас нужно провести не просто призыв в армию, а сделать это максимально качественно, чтобы не подвергать опасности здоровье призывников и военных.

По его словам, в случае, если из-за распространения коронавируса Минобороны России примет решение перенести дату весеннего призыва, то это будет оправдано. Это никак не повлияет на обороноспособность России.

Во всех странах мира было выявлено свыше 207 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России зафиксировано 147 заболевших.

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