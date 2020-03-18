РИАМО - 18 мар. Компания «Мособлгаз» из-за распространения коронавируса будет обслуживать клиентов дистанционно, в личном кабинете пользователя доступно 60 услуг, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Совместными усилиями и действиями каждого из нас мы должны не допустить распространения вируса. В этой связи мы обратились к нашим клиентам с просьбой временно ограничить посещение офисов обслуживания клиентов и решать вопросы дистанционно, в том числе с использованием сервисов личного кабинета», – отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В настоящий момент сервисом «личный кабинет» пользуются 1,5 миллиона человек. Благодаря этому, клиенты могут произвести все самые необходимые операции, в том числе передать показания приборов учета и оплатить за газ без комиссии, подать заявку на подключение и многое другое.

Помимо этого, для жителей Московского региона работает горячая линия: 8-800-200-24-09. Время ее работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.

В компании напомнили, что аварийные бригады находятся в полной готовности и отрабатывают заявки в штатном режиме. В случае запаха газа нужно звонить в круглосуточную аварийную службу организации по телефону 104, 112.

На сегодняшний день в России официально зафиксировано 147 случаев заболевания Covid-2019. В Подмосковье и Москве действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. По последним данным, общее количество инфицированных во всех странах мира составляет свыше 207 тысяч человек.

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