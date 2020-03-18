РИАМО - 18 мар. Число нарушений дезинфекции салонов в автобусах и такси Московской области снизилось за сутки в полтора-два раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«17 марта Минтранс Московской области проверил 316 автобусов на 163 маршрутах, в 22 автобусах выявлено отсутствие у водителя антисептика. По шести повторным нарушениям направлены письма в Роспотребнадзор для взыскания с перевозчиков штрафов в 20 тысяч рублей. Из 107 проверенных машин такси в 17 не было дезинфекционных средств», - говорится в сообщении.

Также были выявлены нарушения в железнодородных поездах. В электричках и на ж/д станциях - 85 нарушений, из них восемь устранены на месте.

Среди основных нарушений оказались - несоблюдение графика уборки, отсутствие у сотрудников антисептиков, масок и респираторов.

В салонах всех транспортных средств перед выходом на линию дважды в день проводится полная дезинфекция, в течение дня обрабатываются поручни, перила, подлокотники, кассы, терминалы для покупки билетов и турникеты.

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