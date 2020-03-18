РИАМО - 18 мар. На портал государственных и муниципальных услуг Московской области в феврале поступило 390 тысяч заявлений, среди которых самая востребованная категория обращений — получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

15 тысяч жителей региона обратилось за предоставлением этой услуги в электронном виде.

«Правом на получение указанной меры социальной поддержки обладают многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей; дети-инвалиды; одиноко проживающие, неработающие пенсионеры; инвалиды; почетные доноры; труженики тыла; ветераны труда и другие льготные категории граждан, имеющие регистрацию по месту жительства в Московской области», - говорится в сообщении.

Размер субсидии рассчитывается, исходя из сведений о начисленной плате за ЖКУ при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Чтобы подать обращение, необходимо перейти на портал uslugi.mosreg.ru, заполнить электронную форму заявления и дождаться уведомления о предоставления оригиналов документов в МФЦ.

Решение о назначении субсидии появится в личном кабинете заявителя в течение восьми рабочих дней.