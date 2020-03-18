РИАМО - 18 мар. На северо-западе Москвы, где раньше располагался Тушинский аэродром, возведут духовно-культурный центр, который войдет в состав ЖК «Город на реке Тушино-2018», говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Центр будет включать храм со звонницей в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Церковь будет рассчитана на тысячу прихожан. Над гранитной стилобатной частью здания возвысится белый многоступенчатый одноглавый объем», - говорится в сообщении.

Проект этой церкви сделают по подобию храма в Херсонесе, где в 988 году равноапостольный князь Владимир принял крещение.

Также на месте бывшего аэродрома построят культурно-выставочный центр, который будет вмещать 190 человек. В здании будут выставочные залы, помещения для мастер-классов, фондохранилище, кабинеты экскурсоводов и другие.

На прилегающей территории центра появятся два фонтана, скамейки и урны. На территорию будет три въезда, разместится стоянка на 54 авто, включая места для парковки автомобилей инвалидов.