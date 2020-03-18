РИАМО - 18 мар. Балашиха выставила на электронный аукцион два помещения для малого и среднего бизнеса, заявки принимают до 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области во взаимодействии с администрацией городского округа Балашиха Московской области объявлен электронный аукцион по аренде имущества под свободный вид деятельности (не запрещенный действующим законодательством Российской Федерации)», - говорится в сообщении.

Помещение в микрорайоне Кучино имеет площадь 248,9 квадратных метра. Цена аренды на торгах будет стартовать с 1,195 миллиона рублей в год.

Нежилое помещение общей площадью 191,3 квадратных метра расположено в микрорайоне Керамик. Его начальная цена - 691,6 тысячи рублей в год.

Оба помещения будут сдавать в аренду на пять лет.