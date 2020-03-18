РИАМО - 18 мар. Московские следователи проверят информацию о мошеннических действиях в отношении пенсионера, которого обманули телефонные аферисты, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По фактам, изложенным в сюжете федерального канала, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, организовано проведение доследственной проверки», - сказала Иванова.

Московский пенсионер поддался влиянию телефонных мошенников. Во время звонка мужчине рассказали, что он стал жертвой аферистов, когда покупал лекарства, и теперь ему должны вернуть деньги. Чтобы вернуть средства, пенсионер должен был оплатить работу юристов и других несуществующих услуг.

Следователи проверят все изложенные в сюжете факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.