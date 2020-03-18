РИАМО - 18 мар. Прощание с вдовой первого космонавта планеты, Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина Валентиной состоится на Федеральном военном мемориальном кладбище министерства обороны Российской Федерации в городском округе Мытищи, сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Гагарина скончалась 17 марта в возрасте 84 лет.

«Прощание с Валентиной Гагариной состоится 20 марта 2020 года в 11 часов на Федеральном военном мемориальном кладбище министерства обороны Российской Федерации в городском округе Мытищи», - говорится в материале.

Гагарина родилась 15 декабря 1935 года. Она закончила Оренбургское медучилище Южно-Уральской железной дороги МПС. Более 30 лет она работала в лаборатории медицинского управления Центра управления полетами в Звездном городке.

Валентина вышла замуж за Юрия Гагарина в 1957 году в Оренбурге. После трагической смерти супруга она выпустила книгу «108 минут и вся жизнь», которую посвятила памяти мужа.