РИАМО - 18 мар. В Подмосковье объявлен аукцион на поставку оборудования для лучевой диагностики для корпуса поликлиники №1 ГБУЗ Московской области «Одинцовская ЦРБ», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на поставку оборудования для лучевой диагностики с учетом доставки, разгрузки, сборки, монтажа и вывоза мусора», - говорится в сообщении.

Корпус поликлиники расположен по адресу: Московская область, Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3.

Как уточняется на сайте больницы, в поликлинике на данный момент проходят работы по реконструкции.