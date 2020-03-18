РИАМО - 18 мар. В текущем году из-за аномально теплой зимы у птиц в Подмосковье начался период размножения раньше положенных сроков, брачные танцы вскоре начнут лебеди-шипуны и чибисы, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Например, самцы тетерева уже с февраля танцуют на полях и заброшенных вырубках.

«Во время исполнения брачной песни птицы расхаживают, слегка опустив голову, показывая себя во всей красе. Они вытягивают шею, широко расправляют свои хвосты. Птицы даже подпрыгивают на высоту до одного метра, громко хлопая крыльями и фыркая», – отметил начальник отдела лесопатологического обследования ГКУ МО «Мособллес» комитета лесного хозяйства Руслан Лукашевич.

Интересно отметить, что на одном токовище может собраться до 30 самцов. Самки каждый год выбирают себе новых партнеров, но не более двух. Тем, кто остался без пары, приходится ждать следующую весну.

У вальдшнепов период токования называется «тяга вальдшнепа». Самец летает и цыкает, исполняя призывные песни для привлечения самок. Траекторию полета он рассчитывает так, чтобы просматривать места, где кормятся самки.

На прошлых выходных в подмосковных полях наблюдатели заметили первых чибисов, а на границе Московской и Смоленской областей – лебедей-шипунов, которые тоже вскоре начнут свои брачные танцы.