РИАМО - 18 мар. Снос незаконных объектов торговли и услуг на территории Подмосковья продолжается, за февраль-март демонтированы объекты в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Основными причинами сноса и демонтажа объектов являются нарушения, связанные с их возведением без разрешительной документации, несоответствием назначению земельного участка, на котором расположен объект, а также ведением незарегистрированного бизнеса.

«В феврале текущего года был произведен демонтаж одноэтажного строения в Люберцах в поселке Томилино на пересечении улицы Гаршина и Гоголя. В марте снесен торговый объект «Фейерверки» площадью 63 квадратных метра в Томилине на 40-м километре Егорьевского шоссе, дом 1», — говорится в сообщении.

Всего на Егорьевском шоссе за период 2019 года демонтировано 12 неправомерно размещенных объектов придорожного сервиса.

В 2019 году было выявлено 39 незаконно установленных объектов капитального строительства, а также 59 нестационарных торговых объектов. 26 из них снесены в 2019 году, еще 40 демонтированы.

В отношении оставшихся 13 объектов капитального строительства и 19 нестационарных сейчас ведется рассмотрение дел в судебных инстанциях.

«Главная цель благоустройства вылетных магистралей — повышение комфорта, безопасности, улучшение внешнего облика и развитие туристической привлекательности Московской области, создание комфортных условий для передвижения и отдыха не только жителей, но и для гостей столичного региона», — напомнил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.