РИАМО - 18 мар. Более 2,7 тысяч систем обеззараживания работают в электропоездах ЦППК пока поезд находится в пути, а также во время стоянок на станциях и в депо, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Так, в электропоездах «Иволга» воздух очищают ультрафиолетом. В каждом вагоне установлено по два устройства. В них поступает воздух из салона, где в специальной камере он проходит через УФ-лампы и защитную решетку. После обеззараживания воздух доставляется в салон вагона.

«Трижды в день в поездах и на всех станциях проводятся дезинфекционные мероприятия. Кассы, билетные автоматы, турникеты, валидаторы, информационные стенды, подоконники и другие поверхности, с которыми контактируют пассажиры и сотрудники, обрабатываются с помощью специального чистящего средства, рекомендованного Роспотребназором», - говорится в сообщении.

Все эти меры приняты, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено более 207 тысяч заболевших. В России на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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